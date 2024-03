Yzeures’N Flore Yzeures-sur-Creuse, dimanche 28 avril 2024.

Yzeures’N Flore Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire

Venez découvrir ou redécouvrir Yzeures’N’Flore avec des expositions de bonsaï et de peintures, expo-vente de fleurs, atelier d’art floral, marché aux fleurs, …Restauration et buvette sur place. 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 09:00:00

fin : 2024-04-28 19:00:00

Place François Mitterrand

Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire mairie@yzeuressurcreuse.fr

L’événement Yzeures’N Flore Yzeures-sur-Creuse a été mis à jour le 2024-03-21 par Loches Touraine Châteaux de la Loire