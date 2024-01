BRIGHTER DEATH NOW RAISON D’ÊTRE Glazart Paris, jeudi 7 mars 2024.

GARMONBOZIA présente BRIGHTER DEATH NOW RAISON D’ÊTRE DESIDERII MARGINISPionnier du Death Industrial, BRIGHTER DEATH NOW embarque pour une tournée européenne avec deux autres groupes emblématiques de la scène Dark Ambient suédoise, RAISON D’ÊTRE et DESIDERII MARGINIS.Bien que n’ayant jamais altéré sa vision originale, il est juste de dire que le projet solo de Roger Karmanik a évolué pour devenir l’un des rares groupes à défendre, encore aujourd’hui, le drapeau noir de la musique industrielle. Nihiliste invétéré, il n’a plus rien à perdre ni à gagner. Ses pieds nus et ternis poursuivent le cortège funèbre d’un homme seul à travers le paysage nordique froid et désolé, tournant le dos au monde. 7 ans après son dernier album, BRIGHTER DEATH NOW sort fin 2021 All Too Bad – Bad To All suivi de l’EP Everything is gonna be alright début 2022, tous deux enregistrés simultanément.*INFORMATION PRATIQUE :Accès au concert à partir de 12 ans, pièce d’identité originale obligatoire.- Les mineurs âgés de 12 à 16 ans doivent impérativement être accompagnés d’un tuteur légal.- Tout mineur de 16 ans et doit obligatoirement venir accompagné d’une personne majeure et muni d’une autorisation parentale.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-07 à 18:00

Glazart 7-15, Av Porte de la Villette 75019 Paris 75