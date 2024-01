ABOU TALL LE TRIANON Paris, 30 avril 2024, Paris.

Pour des raisons indépendantes de notre volonté et celles des artistes, nous sommes au regret de vous annoncer que le concert d’Abou Tall au Trianon à Paris initialement prévu le dimanche 10 décembre 2023 est reporté au mardi 30 avril 2024 à 20h00, dans la même salle.L’ensemble des billets déjà achetés restent valables.Vous ne pouvez pas vous rendre à la nouvelle date ?Vous pouvez demander le remboursement de vos billets auprès du point de vente où vous avez acheté vos billets au plus tard au vendredi 15 décembre 2023 PLAY TWO LIVE, COLOMBE NOIREE, H24 & KOUALITY présententABOU TALLAbou Tall est un artiste original, inspiré par la bossa nova, ses racines africaines et sa ville, Paris.Son inspiration, il la puise aussi bien chez des rappeurs français et américains, que chez des chanteurs brésiliens ou encore des monuments de la chanson française.Son prochain projet en préparation, nommé « Monsieur Saudade » est en cours de finalisation, un album centré autour de la guitare et de la bossa nova tout en gardant une identité rap. Une couleur qui le démarque de la scène actuelle.Retrouvez Abou Tall le dimanche 10 décembre prochain à 18h00 au Trianon à Paris.

Tarif : 29.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-04-30 à 18:00

Réservez votre billet ici

LE TRIANON 80 Boulevard Rochechouart 75018 Paris 75