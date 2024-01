RIMBAUD CAVALCADES Essaion de Paris Paris, mardi 30 avril 2024.

Graphiste en plein burn out, Romuald a tout quitté. Il nous raconte son voyage et comment Arthur Rimbaud lui a sauvé la vie.Graphiste pour une marque de yaourt, Romuald a claqué la porte d’une réunion en hurlant : « Je vais acheter un cheval et m’en aller ! » Il apprend qu’ Arthur Rimbaud a écrit cette phrase, en 1881… Romuald va tout lâcher, acheter un vélo et partir sur les traces du poète…Genre : Comédie, seul en scène, poésieDurée : 80 minutesTOUT PUBLICA partir de 10 ansAuteur : Romain Puyuelo et Nicolas ValléeMise en scène : Nicolas ValléeAvec : Romain PuyueloCréation musicale : Carlos BernardoPresse: Magistralement interprété! – l’Humanité Un spectacle, seul en scène, tout à fait trépidant et drôle pour évoquer le parcours du poète voyageur. Romain PUYUELO à travers le personnage fantasque de Romuald a choisi la face ensoleillée de Rimbaud. Il en résulte un spectacle au charme fou… – Le Monde Libertaire Une petite merveille d’hommage au génie de Charleville Froggy’s delight Romain Puyuelo incarne à la perfection chacun des personnages. Il est, suit, poursuit et vit Arthur Rimbaud. Coup de maître et bel hommage à ce princes des poètes . La réussite tient aussi sur la fluidité de la mise en scène, la sobriété du décor, le son travaillé à la perfection. La Revue du spectacle La mise en scène ingénieuse de Nicolas Vallée place le comédien Romain Puyuelo en enquêteur qui donne corps et voix à tous les protagonistes de la vie du poète. Il égraine les rimes, fait briller la poésie et la musique de Carlos Bernardo avec une belle mise en lumière. Un instant suspendu. Théâtreactu Une belle manière pour découvrir ou redécouvrir Arthur Rimbaud. Une sacré performance scénique VivreFM

Tarif : 14.00 – 27.50 euros.

Début : 2024-04-30 à 19:00

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75