WALTER TROUT ALHAMBRA Paris, mardi 30 avril 2024.

Guitariste-chanteur-compositeur américain de blues, Walter Trout annonce un nouvel album et une tournée en 2024. Avec une trentaine d’albums au compteur, le colosse du New Jersey ne ralentit pas la cadence. Efficace autant sur scène qu’en studio, le guitariste dynamite en cascade riffs griffus, chorus uppercut et solos ciselés. Walter Trout a accompagné les plus grands. Il a été membre des Bluesbreakers de John Mayall (succédant, pour rappel, à Eric Clapton, Peter Green ou Mick Taylor) puis de Canned Heat et a enfin accompagné John Lee Hooker et Joe Tex. Depuis 1989, il mène avec brio une carrière solo (avec son Walter Trout Band) qui fait le pari de signer des titres forts et contemporains tout en restant profondément attaché à la tradition blues et boogie qui lui tient à cœur. Côté live, il a pu démontrer sa virtuosité sur les scènes du monde entier, notamment un concert complet en juin dernier au Café de la Danse. Ne manquez pas Walter Trout en concert.

Tarif : 39.45 – 39.45 euros.

Début : 2024-04-30 à 20:00

ALHAMBRA 21, Rue Yves Toudic 75010 Paris 75