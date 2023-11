27 novembre 1975 : le jour où le national-catholicisme franquiste est mort Collège des Bernardins Paris Catégorie d’Évènement: Paris 27 novembre 1975 : le jour où le national-catholicisme franquiste est mort Collège des Bernardins Paris, 30 avril 2024, Paris. 27 novembre 1975 : le jour où le national-catholicisme franquiste est mort Mardi 30 avril 2024, 12h45 Collège des Bernardins Lors de la messe d’intronisation de Juan Carlos, sept jours après la mort de Franco, le cardinal-archevêque de Madrid, Mgr Tarancón déclare dans son homélie que « l’Église ne peut être l’étendard d’aucun parti ». En même temps que se tourne la page du national-catholicisme franquiste, s’ouvre celle de démocratisation de l’Espagne, puissamment soutenue par le clergé. ‍ Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 75005 5e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.collegedesbernardins.fr/events-agenda/27-novembre-1975-le-jour-ou-le-national-catholicisme-franquisme-est-mort »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

