NUIT INCOLORE CASINO DE PARIS Paris Catégorie d’Évènement: Paris NUIT INCOLORE CASINO DE PARIS Paris, 30 avril 2024, Paris. Avec des chiffres spectaculaires à la sortie de son dernier single « Dépassé », Nuit Incolore s’impose comme l’un des prochains phénomènes immanquables de la pop francophone. Au travers de son univers tourmenté, Nuit Incolore incarne l’idole ténébreuse, romantique et torturée d’une communauté et d’une génération invisible, trop souvent ignorée.L’artiste poursuit également son ascension sur scène. D’un concert aux Etoiles à Paris en octobre 2022, au Café de la Danse en novembre 2022, au Trianon en avril 2023, Nuit Incolore se présentera sur la scène du Casino de Paris le 30 avril 2024.

Tarif : 24.90 – 39.90 euros.

Début : 2024-04-30 à 19:30 Réservez votre billet ici CASINO DE PARIS 16, Rue de Clichy 75009 Paris Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75009 Lieu CASINO DE PARIS Adresse 16, Rue de Clichy Ville Paris Departement Paris Lieu Ville CASINO DE PARIS Paris Latitude 48.878217 Longitude 2.330066 latitude longitude 48.878217;2.330066

CASINO DE PARIS Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/