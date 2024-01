SAMARA JOY L’OLYMPIA Paris, 30 avril 2024, Paris.

Après une tournée estivale dans les plus grands festivals Européens, Samara Joy revient à Paris pour un concert unique à l’Olympia. A 22 ans et déjà 2 Grammy Awards, venez découvrir la nouvelle étoile du jazz !Meilleur Nouveau Talent 2023 ( Révélation 2023 ) et Meilleur Album Jazz Vocal 2023. Excusez la du peu !

Tarif : 39.50 – 101.50 euros.

Début : 2024-04-30 à 20:00

Réservez votre billet ici

L’OLYMPIA 28, BVD DES CAPUCINES 75009 Paris 75