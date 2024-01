Saint Jean Bosco, une pédagogie de l’Alliance Collège des Bernardins Paris Catégorie d’Évènement: Paris Saint Jean Bosco, une pédagogie de l’Alliance Collège des Bernardins Paris, 30 avril 2024, Paris. Saint Jean Bosco, une pédagogie de l’Alliance Mardi 30 avril 2024, 16h15 Collège des Bernardins Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-30T16:15:00+02:00 – 2024-04-30T17:45:00+02:00

Fin : 2024-04-30T16:15:00+02:00 – 2024-04-30T17:45:00+02:00 Saint Jean Bosco compte parmi lesgrands éducateurs des temps modernes. S’opposant aux méthodes répressives quirégissaient alors la prise en chargedes adolescents auteurs de délits, il fut l’initiateur du conceptde prévention.

« Sans affection, pas de confiance ; sans confiance pas d’éducation » aimait-il répéter à ses disciples. L’établissement d’une relation de confiance et la prise en compte de la dimension affective de la relation éducative, telles sont les deux lignes-forces de sa pédagogie, que l’on peut résumer sous le vocable de «pédagogie de l’alliance ». ‍ La conférence sera donné par P. Jean-Marie Petitclerc : Prêtre salésien, éducateur spécialisé et écrivain Une conférence tirée du cours * »Réflexion chrétienne sur l’éducation »* du Master « anthropologie et éducation chrétienne » de l’ISSR. Lien pour s’inscrire au cycle de conférences complet Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 75005 5e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.collegedesbernardins.fr/agenda/saint-jean-bosco-une-pedagogie-de-lalliance »}] [{« link »: « https://www.collegedesbernardins.fr/formations/linstitut-superieur-de-sciences-religieuses »}, {« link »: « https://www.cours.collegedesbernardins.fr/products/reflexions-chretiennes-sur-leducation »}] Collège des Bernardins Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75005 Lieu Collège des Bernardins Adresse 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Collège des Bernardins Paris Latitude 48.84834 Longitude 2.351983 latitude longitude 48.84834;2.351983

Collège des Bernardins Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/