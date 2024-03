Découverte de l’exposition « Metal » pour les relais du champ social Cité de la Musique – Philharmonie de Paris Paris, mardi 30 avril 2024.

Découverte de l’exposition « Metal » pour les relais du champ social Cette formation vous propose de découvrir l’exposition « Metal », guidé par un conférencier, qui vous accompagnera dans la préparation de votre future visite libre en groupe. Mardi 30 avril, 12h45 Cité de la Musique – Philharmonie de Paris Formation gratuite pour les relais du champ social dans la limite des places disponibles.

Après l’électro et le hip-hop, la Philharmonie de Paris consacre une grande exposition au metal, explorant ses codes, ses sous-genres et ses mythes à travers images de concerts, objets et documents rares, accompagnés par un important dispositif de diffusion sonore et visuelle.

Cette formation dédiée aux relais vous propose de découvrir cette exposition, en étant guidé par un conférencier, afin de vous accompagner dans la préparation de votre visite libre en groupe.

Cité de la Musique – Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Île-de-France 01 44 84 89 24 Lieu dédié à la transmission de la musique sous toutes ses formes, la Philharmonie de Paris s'engage aux côtés des professionnels et bénévoles du champ social afin d'améliorer l'accès à ses offres culturelles à tous les publics.

À travers trois salles de concert, un Musée de la musique et des expositions temporaires, des espaces d’ateliers de pratique musicale, une Médiathèque et l’espace de la Philharmonie des enfants, l’établissement offre aux enfants et aux adultes, les moyens d’accéder aux œuvres, de s’initier à une pratique artistique et de découvrir ou d’enrichir leurs connaissances musicales. Métro : Métro ligne 5 Tramway : T3b, station Porte de Pantin Bus : Bus 75, 151, N 13, N 140

