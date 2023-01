BOURSE AUX VÊTEMENTS Saint-Père-en-Retz Saint-Père-en-Retz Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Père-en-Retz

BOURSE AUX VÊTEMENTS Saint-Père-en-Retz, 5 février 2023, Saint-Père-en-Retz . BOURSE AUX VÊTEMENTS La Bergerie Salle de la Bergerie Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique Salle de la Bergerie La Bergerie

2023-02-05 09:00:00 – 2023-02-05 17:00:00

Salle de la Bergerie La Bergerie

Saint-Père-en-Retz

Loire-Atlantique Bourse aux vêtements organisée par l’association Trois-Roses Solidaires en soutien à l’association Ruban Rose, qui lutte contre le cancer du sein. Sur place : sandwiches, bonbons, bar. https://www.facebook.com/profile.php?id=100087055908871 Salle de la Bergerie La Bergerie Saint-Père-en-Retz

dernière mise à jour : 2023-01-18 par

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Père-en-Retz Autres Lieu Saint-Père-en-Retz Adresse Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique Salle de la Bergerie La Bergerie Ville Saint-Père-en-Retz lieuville Salle de la Bergerie La Bergerie Saint-Père-en-Retz Departement Loire-Atlantique

BOURSE AUX VÊTEMENTS Saint-Père-en-Retz 2023-02-05 was last modified: by BOURSE AUX VÊTEMENTS Saint-Père-en-Retz Saint-Père-en-Retz 5 février 2023 La Bergerie Salle de la Bergerie Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique Loire-Atlantique Saint-Père-en-Retz

Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique