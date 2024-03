BOBZILLA La Dame du Mont Marseille, vendredi 29 mars 2024.

BOBZILLA ♫DJ SET♫ Vendredi 29 mars, 21h00 La Dame du Mont Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T21:00:00+01:00 – 2024-03-30T02:00:00+01:00

Fin : 2024-03-29T21:00:00+01:00 – 2024-03-30T02:00:00+01:00

BOBZILLA

Nourri dès son plus jeune age au funk, au blues et a la soul 70’s, Bobzilla a développé une véritable addiction pour tout ce qui est de forme ronde en vinyl et qui tourne autour d’un axe à plus de 33 tours par minute.

A partir de 1983, Bobzilla commence à sévir dans la nuit marseillaise : l’actuel et la tartane vont ainsi contribuer à lui faire une solide réputation. ensuite viendront l’art studio, le Loft, le Métal café, l’X bar, le Zoo, etc.

Ses sets sont en effet de plus en plus prisés : quand Bobzilla est aux platines, on ne sait si c’est le personnage ou le tracklisting acrobatique qu’il envoie en criant mais il est malheureusement impossible de garder toute raison.

Raisonnable est d’ailleurs un mot que Bobzilla ne connaît pas, lui qui a déjà traumatisé des endroits comme le Bash à Miami, le Standard hotel à Los Angeles, le Laïka ou encore l’Assommoir à Montréal.

Comment pourrais t’on qualifier de raisonnable quelqu’un qui enchaîne Norman Jay, Emmanuel Maxima, Richard Dorfmeister et John Belushi sans vider un dancefloor ? Véritable bootleg vivant, Bobzilla a toujours refusé de se prendre au sérieux, c’est pour cela qu’il en revient toujours à sa source : Marseille, car s’il y a bien un endroit où l’on doit le retrouver ou le découvrir c’est ici dans sa ville.

Entrée Gratuite comme toujours.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]