BERTRAND CHAMAYOU ET SOL GABETTA HALLE AUX GRAINS Place Dupuy Toulouse

2023-03-21 20:00:00

17.5 EUR 17.5 81.5 Programme :

MENDELSSOHN : Variations concertantes, opus 17 (MWV Q19)

BRAHMS : Sonate n°2 pour violoncelle et piano, en fa majeur, opus 99

MENDELSSOHN : Sonate n°2 pour violoncelle et piano, en ré majeur, opus 58 (MWV Q 32) LES GRANDS INTERPRETES

Pour régler la vieille controverse autour de la naissance de Carlos Gardel, Toulouse et l’Argentine choisissent chacun un émissaire afin de parlementer. Mais comme tout a été dit en vain, Bertrand Chamayou et Sol Gabetta se parlent en Romances sans paroles. Place Dupuy HALLE AUX GRAINS Toulouse

