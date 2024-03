Basilic Swing Cabaret-Théâtre L’étoile bleue Marseille, jeudi 28 mars 2024.

Basilic Swing ♫JAZZ MANOUCHE♫ Jeudi 28 mars, 18h30 Cabaret-Théâtre L’étoile bleue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-28T18:30:00+01:00 – 2024-03-28T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-28T18:30:00+01:00 – 2024-03-28T22:00:00+01:00

Ce concert-spectacle promet une expérience unique mêlant histoire, musicologie, humour et émotions. Plongez dans un répertoire riche en influences, allant du Jazz Manouche aux musiques tziganes, en passant par les musiques d’Europe de l’Est et Klezmer, sans oublier le jazz américain et une touche de musiques françaises qui ont inspiré Django Reinhardt dans l’invention du jazz manouche, également appelé le jazz français !

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Cabaret-Théâtre L’étoile bleue 107 BD Jeanne d’Arc, 13005 Marseille Marseille 13005 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://etoile-bleue.kabao.fr/cab_agenda.php?useraction=bookForm&pkRepresentation=55& »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]