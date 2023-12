CONCERT DE » POP CORDES » AU BAR LE PHARE Bar Le Phare Pornic, 12 janvier 2024, Pornic.

Pornic Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 18:30:00

fin : 2024-01-12 21:00:00

Rendez vous à partir de 18h30 à la Thalasso de Pornic ! Soirée musique tous les vendredis au Bar Le Phare..

Rendez vous à partir de 18h30 à la Thalasso de Pornic ! Soirée musique tous les vendredis au Bar Le Phare.

C’est l’harmonieuse rencontre entre un guitariste et une violoniste.

Profitez d’un moment suspendu et baladez-vous entre variété internationale et chansons françaises. Dans un esprit convivial, dansez et chantez au gré des musiques pop et folk grâce à ces 2 artistes.

.

Bar Le Phare Plage de la Source

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-27 par eSPRIT Pays de la Loire