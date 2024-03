Marianne James – Les voiles de l’humour Palais des congrès Atlantia La baule escoublac, samedi 27 avril 2024.

Mathilde Moreau SARL et La Baule Événements – SPL Atlantia, en accord avec A MON TOUR PROD, présentent :

Marianne James, tout est dans la voix

Le public la connaît et l’aime pour son franc-parler, sa sensibilité. Dans ce nouveau seule-en-scène musical, interactif et irrésistiblement drôle, elle endosse le rôle de professeure de chant et emmène les spectateurs à la découverte de leur voix. Une expérience hors-norme où Marianne nous ouvre son coeur et nous transmet sa grande expérience vocale. Un spectacle qui vous laissera des courbatures… de rire !!!

