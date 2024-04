Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée Théâtre de Poche Graslin – TPG Nantes, samedi 27 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-27 21:00 – 22:10

Gratuit : non 11,50 € à 20,50 € Réservations :- www.theatredepochegraslin.fr- 02 40 47 34 44

Théâtre classique. Une joute verbale qui célèbre l’amour avec les mots élégants et spirituels de Musset.Nous sommes en septembre 1851, la servante et le nouveau cocher d’Alfred de Musset pénètrent dans son grenier pour récupérer les harnais du coche, mais la découverte de textes inédits, le récit d’anecdotes piquantes vont les conduire à jouer eux-mêmes « Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée » et se déclarer de façon singulière leur amour. Toute la flamme de Musset jaillit de cette « comédie-proverbe » flamboyante, joyau de la littérature romantique, qui fera le régal de tous les amoureux d’un théâtre authentique et passionné. Texte d’ouverture : « La clef du grenier d’Alfred » d’Isabelle Andréani (Nominée aux Molières 2019 dans le meilleur seule en scène avec “Un Coeur simple”). Mise en scène : Xavier Lemair Avec Agathe Quelquejay et Michel Laliberté Tout public à partir de 12 ans Durée : 1h10 Représentations du 18 au 27 avril 2024

Théâtre de Poche Graslin – TPG Centre Ville Nantes 44000

02 40 47 34 44 http://www.theatredepochegraslin.fr accueil@theatredepochegraslin.fr https://www.theatredepochegraslin.fr/