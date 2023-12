LES ATELIERS COCKTAIL AU SAINT-CHRISTOPHE 1 avenue des Alcyons La Baule-Escoublac, 28 avril 2024, La Baule-Escoublac.

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 16:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

.

Le Saint-Christophe vous invite à ses ateliers cocktail, tous les 1ers dimanche du mois de 16h à 18h.

LE CONCEPT

Présentation de l’histoire du bar et de l’art de la mixologie

Découverte du matériel et des techniques de bar

Création de 3 cocktails à base d’un alcool unique

Dégustation

Livret de recette et shaker souvenir au départ

PROGRAMMATION

Dim. 4 Février 2024 : Vodka

Dim. 3 Mars 2024 : Whisky

Dim. 7 Avril 2024 : Gin

Dim. 5 Mai 2024 : Téquila

Dim. 2 Juin 2024 : Rhum

Dim. 1er Sept. 2024 : Cointreau

Dim. 6 Oct. 2024 : Liqueur & eaux de vie

Dim. 3 Nov. 2024 : Cognac & Armagnac

Dim. 1er Déc. 2024 : Champagne

45 € par personne incluant l’atelier de 2h, encadré par notre barman, la dégustation, le carnet de recette et le shaker souvenir

Réservations au 02.40.62.40.00

Limité à 10 pers. par session

.

1 avenue des Alcyons

La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire



