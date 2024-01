Romuald Maufras en spectacle Théâtre du Sphinx Nantes, samedi 27 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-27 19:00 – 20:15

Gratuit : non 6 € (+ au chapeau : participation libre, à la sortie) Billetterie : theatredusphinx.com

Stand-up et chanson. Romuald Maufras revient jouer à Nantes, à la maison ! Conseil d’utilisation : Familiarisez-vous d’abord avec l’univers de Romuald Maufras en visionnant quelques-unes de ses vidéos sur Instagram et/ou Facebook. Ensuite, si au moins une de ces dernières vous a procuré du plaisir, venez découvrir l’artiste en vrai dans le rodage de son nouveau spectacle « Quelqu’un de bien ». L’artiste étant un professionnel du spectacle depuis maintenant quelques années, tout devrait très bien de passer.

Théâtre du Sphinx Centre Ville Nantes 44000

06 84 49 86 92