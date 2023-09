Marianne James – Festival les voiles de l’humour Palais des congrès Atlantia La baule escoublac, 27 avril 2024, La baule escoublac.

Marianne James – Festival les voiles de l’humour Samedi 27 avril 2024, 20h30 Palais des congrès Atlantia Public

Le public la connaît et l’aime pour son franc-parler, sa sensibilité. Dans ce nouveau seule-en-scène musical, interactif et irrésistiblement drôle, elle endosse le rôle de professeure de chant et emmène les spectateurs à la découverte de leur voix. Une expérience hors-norme où Marianne nous ouvre son coeur et nous transmet sa grande expérience vocale. Un spectacle qui vous laissera des courbatures… de rire !!!

SAMEDI 27 AVRIL 2024 – 20H30 – MARIANNE JAMES

Production : Mathilde Moreau et Erwan GDB, en accord avec A MON TOUR PROD

Infos et réservations prochainements disponibles

Palais des congrès Atlantia 119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule escoublac La baule escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 11 51 51 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.atlantia-labaule.com/catalogue_spectacle?lng=1 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/marianne-james-festival-les-voiles-de-l-humour-la-baule.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-27T20:30:00+02:00 – 2024-04-28T06:30:00+02:00

