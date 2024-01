CARNAVAL DE PRINTEMPS Sur les Quais et dans la Ville Pornic, dimanche 28 avril 2024.

CARNAVAL DE PRINTEMPS Sur les Quais et dans la Ville Pornic Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 14:30:00

fin : 2024-04-28 14:30:00

Le plus grand rassemblement festif de l’année à Pornic avec le défilé carnavalesque.

Venez vivre un moment joyeux et festif

Le point d’orgue de la fête est le défilé de chars, majorettes et fanfares qui rassemblent chaque année entre 25 et 30 000 personnes. Les chars, décorés sur des thèmes variés, sont construits par des bénévoles pendant plusieurs mois. Ils sont accompagnés de groupes à pied, costumés et dansant.

C’est l’occasion de se déguiser, de danser et de s’amuser en famille ou entre amis.

Parade et démonstration de chars hauts en couleur en passant par des groupes à pied, les plus belles réalisations sont à admirer, avec démonstration de danse en musique.

C’est surtout une bonne occasion de ressortir les déguisements pour les petits et les grands

Déroulé du carnaval :

le défilé commence en début d’après-midi et se termine en fin de soirée

il parcourt les rues du centre-ville de Pornic, avant de se terminer sur la place du Môle

14h30 : départ du défilé au rond-point de la Birochère. Le défilé empruntera ensuite les rues Sainte-Anne, Tourte, de Verdun, Foch, de la Marine, des Sables, avant de rejoindre la place du Môle vers 19h.

Cavalcade nocturne

Une deuxième chance vous est offerte de vivre cet événement. Après la version en après-midi, vous pourrez participer à ce grand rassemblement en semi-nocturne. C’est l’occasion de voir les chars illuminés de mille feux.

Si vous souhaitez, en savoir plus…

En quête de sensations fortes !

Osez vous confronter aux manèges à grands frissons ou haute voltige lors de la fête foraine du vendredi au lundi soir

Pour les plus sensibles, vous avez aussi la pêche aux canards

Voici nos conseils pour bien organiser votre venue à Pornic :

prévoyez d’arriver tôt, car les places les plus prisées sont vite occupées

privilégiez les déplacements à pied, à vélo. Si vous venez de Nantes, pensez à venir en train… la gare est idéalement placée face au vieux port et au château

si vous venez en voiture, consultez au préalable les arrêtés de circulation et les parkings à votre disposition (à consulter en bas de cette page – en ligne prochainement)

Vous voulez être au coeur de l’aventure ?

Entrez dans les coulisses du hangar des carnavaliers le temps d’une visite avec un passionné. Découvrez l’histoire du carnaval et la construction des chars.

Depuis juin 2022, le carnaval de Pornic est inscrit au patrimoine culturel et immatériel français.

Sur les Quais et dans la Ville Départ rue de la Bernerie

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire yvesvallee@orange.fr



Mise à jour le 2024-01-12