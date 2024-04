Festival LaRéplique – au Dix Dix (Le) Maison de Quartier Nantes, samedi 27 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-27 18:30 – 19:45

Gratuit : non 8 € tarif plein6 € (moins de 12 ans, chômeurs)4 € Carte blanche18 € pass 3 spectacles Billetteries :- lekiosquenantais.fr- au 06 52 30 97 07

Le festival LaRéplique offre la chance aux troupes amateurs de présenter leurs créations. Toutes les formes de spectacle vivant y sont représentées (théâtre, chant, musique, clown, cirque, improvisation, magie, conte…) 10 jours de spectacles vivants au Dix et à la salle du Jamet, 20 troupes, 20 spectacles différents. Programme du 23 au 28 avril 2024 au Dix : Mardi 23 avril 2024 à 19h :Le Carrousel des sentiments – théâtre – par l’Assos aux Tripes (Nantes) – 1h – public ados & adultes Mardi 23 avril 2024 à 21h :Le voyage – théâtre – par la Cie Le Vieux Rafiot (Lorient) – 1h30 Mercredi 24 avril 2024 à 16h :Les Z’aventures du clown Zigouigoui – spectacle enfants – par les Z’aventures de Zlapatan (Nantes) – 45 min. – public de 4 à 11 ans. Mercredi 24 avril 2024 à 20h30 :Boxon(s) jusqu’à n’en plus pouvoir – théâtre – par la Cie Baltimbanques (Clisson) – 1h50 – public jeunes ados & adultes Jeudi 25 avril 2024 à 19h :La maturation – musique et chants – par LP (La Boissière du Doré) – 1h – public jeunes ados & adultes Jeudi 25 avril 2024 à 21h :L’invitation 1984 – théâtre d’impro – par le Collectif Vies Éphémères (Nantes) – 1h50 – public ados & adultes Vendredi 26 avril 2024 à 19h :Crève l’oseille – théâtre – par Les Têtes en Friches (Rennes) – 1h05 – tout public Vendredi 26 avril 2024 à 21h :Plus loin que loin – théâtre – par la Troupe de l’Emporte-pièce (Ancenis) – 1h30 – public ados & adultes Samedi 27 avril 2024 à 18h30 :Chute – comédie burlesque – par la Cie Par-delà les Mirages (St-Nazaire) – 1h15 – public jeunes ados & adultes Samedi 27 avril 2024 à 21h :La réunification des 2 Corées – théâtre – par la Cie Boréale’s (Chartres de Bretagne) – 1h30 Dimanche 28 avril 2024 à 15h :Romance artificielle – théâtre – par Théâtrouchka (atelier inclusif plurilingue pour adolescents de Nantes) – 50 min. – tout public Dimanche 28 avril 2024 à 19h – Soirée de clôture du festival :Concert de Duqué : Grandis – chant et musique – 1h30 – tout public

Dix (Le) Maison de Quartier Bellevue – Chantenay – Sainte Anne Nantes 44100

02 40 69 34 61 https://festival-lareplique-nantes.blogspot.com/2024/03/programmation-festival-lareplique.html