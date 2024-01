JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR DES VICTIMES DE LA DÉPORTATION La Plaine-sur-Mer, dimanche 28 avril 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28

fin : 2024-04-28

Cérémonie de commémoration du 11 novembre.

Programme de la cérémonie

9h30 Rassemblement organisé au cimetière de Préfailles avec dépôt de gerbes au monument aux morts.

11h15 Rassemblement Place du Fort Gentil à La Plaine-sur-Mer. Défilé jusqu’au cimetière suivi d’un dépôt de gerbe au monument des soldats et civils morts lors de la tragédie du Lancastria.

11h30 Dépôt de gerbe au monument aux morts de la commune. Lectures par les élus du Conseil Municipal des Enfants et allocutions du Président de l’UNC puis de Madame la Maire.

12h30 Remise des décorations et vin d’honneur offert par la municipalité en salle du Conseil Municipal de la mairie.

Place du Fort Gentil

La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire evenementiel@laplainesurmer.fr



