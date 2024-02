Atelier cuisine avec Jean-Claude Touzé La Balade des Marais St molf, vendredi 22 mars 2024.

Atelier cuisine avec Jean-Claude Touzé Jean-Claude Touzé, passionné de cuisine depuis son plus jeune âge, vous propose une série d’ateliers de cuisine au cours desquels vous apprendrez à réaliser une recette. Bien plus qu’une démonstra… 22 mars – 14 juin, les vendredis La Balade des Marais Atelier: 30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T17:00:00+01:00 – 2024-03-22T19:30:00+01:00

Fin : 2024-06-14T17:00:00+02:00 – 2024-06-14T19:30:00+02:00

Jean-Claude Touzé, passionné de cuisine depuis son plus jeune âge, vous propose une série d’ateliers de cuisine au cours desquels vous apprendrez à réaliser une recette. Bien plus qu’une démonstration de cuisine, Jean-Claude met en œuvre ses compétences de pédagogue pour vous permettre de reproduire les recettes chez vous en parfaite autonomie. Il partagera avec vous ses connaissances sur les produits et les astuces pour les mettre en valeur.

Vendredi 22 mars 17h00 à 19h30

Découvrir les bienfaits de la vapeur douce et apprendre tous les secrets du vitaliseur de Marion Kaplan

Vendredi 26 avril 17h00 à 19h30

Le poisson dans tous ses états. Réussir la cuisson du poisson quel que soit le support de cuisson : à la poêle, au four, à la plancha

Vendredi 24 mai 17h00 à 19h30

L’œuf parfait de l’entrée au dessert. Cuisiner les œufs salé-sucré

Vendredi 14 juin 17h00 à 19h30

Sublimer les légumes de saison

Valoriser des légumes dans la logique du zéro déchet

(Fenouil-asperges-courgettes-aubergines-tomates)

Atelier limité à 6 personnes

Information réservation

07 69 69 31 26 ou par mail jctouze@lbdmarais.com

La Balade des Marais 5 Kertitry 44350 St molf St molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 09 86 54 38 »}, {« type »: « email », « value »: « jctouze@lbdmarais.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaladedesmarais.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/atelier-cuisine-avec-jean-claude-touze-st-molf.html »}] [{« link »: « mailto:jctouze@lbdmarais.com »}]

LOISIRS Y|BALADEMARAIS|ATELIERCUISINEJCTOUZE