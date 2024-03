ATELIER AVEC PATRICK RIMOND Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing, jeudi 29 février 2024.

ATELIER AVEC PATRICK RIMOND Patrick Rimond est ravi de vous accueillir à la maison folie pour vous présenter son travail exposé dans notre exposition. Jeudi 29 février, 14h00 Maison Folie Hospice d’Havré Tarif unique : 2.50€ / personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-29T14:00:00+01:00 – 2024-02-29T16:00:00+01:00

Fin : 2024-02-29T14:00:00+01:00 – 2024-02-29T16:00:00+01:00

La Maison folie hospice d’Havré est heureuse de vous proposer deux semaines de programmation durant les vacances d’hiver. La première semaine sera placée sous les thèmes du carnaval et de la photo, en lien avec notre exposition Imagine, autour de Gilbert Garcin, consacrée à la photographie surréaliste.

Chacun des ateliers fera suite à une visite de l’exposition. Si vous souhaitez vous inscrire à plusieurs ateliers, il sera possible d’arriver 30 minutes après l’heure prévue pour ne pas refaire la visite.

En participant à son atelier, vous pourrez expérimenter sa technique de photo montage en vous intégrant à d’anciennes photographies de Tourcoing, tels des visiteurs venus du futur. Vous repartirez bien sûr avec un tirage de votre œuvre unique.

Durée : 2h

Public : Dès 14 ans

Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 59 63 43 53 https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Maison-Folie-hospice-d-Havre [{« type »: « link », « value »: « https://culture-billetterie.tourcoing.fr/atelier-avec-patrick-rimond-atelier-maison-folie-hospice-d-havre-tourcoing-29-fevrier-2024-css5-culturebilletterietourcoing-pg101-ri10221429.html »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634353 »}] Tour à tour devenue hospice, couvent et collège, la maison Folie hospice d’Havré est aujourd’hui un lieu d’échanges culturels. Expositions, spectacles, concerts, visites guidées, ateliers, la programmation met à l’honneur tant des artistes internationaux que locaux, privilégiant la diversité et l’accessibilité de son offre à tous les publics de la métropole lilloise. Métro ligne 2 arrêt Tourcoing centre

