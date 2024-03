Agoya La Dame du Mont Marseille, jeudi 28 mars 2024.

Agoya ♫UK House to Techno♫ Jeudi 28 mars, 21h00 La Dame du Mont Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-28T21:00:00+01:00 – 2024-03-29T02:00:00+01:00

Fin : 2024-03-28T21:00:00+01:00 – 2024-03-29T02:00:00+01:00

Dj set : 21h – 2h

UK House to Techno

Agoya est un collectif de 3 DJ et producteurs basé sur Marseille mais aussi avant toute chose l’union de trois amis passionnés par le son.

Surfant entre la UK house et la melodic techno; leur univers mêle douceur et brutalité, couleur et obscurité, avec comme principal quête l éveil musical.

Créé en septembre 2022, le collectif s’est déjà vu se produire dans les hauts lieux de la musique électronique marseillaise : Dock des suds, chapiteau belle de mai, scène Rainbow du Delta festival, Estaminet matinal ….

Ce jeudi 28 mars, l’équipe sera au complet.

John A. Marr, producteur et membre de Seekae, délivre un set atypique, « UK BASS » grâce à ses origines anglo-australienne

https://on.soundcloud.com/th522

BonÏpso propose à travers ses sets, un style mélodique, dynamique et très groovy.

Il essaye de bousculer un peu toutes les émotions chez l auditeur, aime jouer avec les contrastes, des phases solaires et d’autres plus dark sur un BPM qui oscille généralement entre 128 et 132.

Son registre va de la indie dance bien pitché à la melodic techno avec des lignes de basses entraînantes et une grande attention portée sur les drums pour un set toujours bien rythmé

Il a beaucoup de projets à son actif dont un EP sorti sur le label Feines tier (Kompakt records) et un autre sur Magician on duty

https://linktr.ee/Bonipso?fs=e&s=cl

Brookesia, fort de ses 10 années d’expérience en tant que DJ, propose de la minimal/ melodic techno influencée par la scène berlinoise

https://linktr.ee/brookesia_music

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « John A. Marr », « cache_age »: 86400, « description »: « 1/3 of @Seekae 1/2 of @Brutalistmusic 1/3 of AGOYA Formerly @Peon contact : collectifagoya gmail com », « type »: « rich », « title »: « John A. Marr », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-iSzXNyMtcszPTzHp-SXV38A-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/john_a_marr?fbclid=PAAaZ6UVPdOUVaUpFH06_Ol_jmdKdBMTru6CEqDUpBEg1SPzdz5NMUHwu37oc&utm_source=mobi&utm_campaign=social_sharing », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/john_a_marr », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://on.soundcloud.com/th522 »}, {« link »: « https://linktr.ee/Bonipso?fs=e&s=cl »}, {« link »: « https://linktr.ee/brookesia_music »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]