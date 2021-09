Massy Opéra de Massy Essonne, Massy Académie d’Orchestre : Bernstein & Debussy Opéra de Massy Massy Catégories d’évènement: Essonne

Massy

Académie d’Orchestre : Bernstein & Debussy Opéra de Massy, 23 avril 2022, Massy. Académie d’Orchestre : Bernstein & Debussy

Opéra de Massy, le samedi 23 avril 2022 à 20:00

De grands amateurs et étudiants de Conservatoires, venus de la France entière, ont travaillé tout au long de l’année auprès des musiciens de l’Orchestre national d’Île-de-France pour interpréter ces oeuvres incontournables du répertoire d’orchestre. C’est pour eux une expérience unique qui leur permet de se produire sur scène comme des professionnels. PROGRAMME Leonard Bernstein Candide, ouverture West Side Story, danses symphoniques Claude Debussy La Mer Distribution DIRECTION MUSICALE ND Orchestre national d’Île-de-France Grands amateurs et étudiants de Conservatoires

TARIFS: Cat.unique 10€

Retrouvez plus de 100 musiciens sur la scène de l’Opéra de Massy. Opéra de Massy 1 Place de France, 91300 Massy, France Massy Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T20:00:00 2022-04-23T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Massy Autres Lieu Opéra de Massy Adresse 1 Place de France, 91300 Massy, France Ville Massy lieuville Opéra de Massy Massy