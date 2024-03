A la recherche du printemps Saint-Benoît-la-Forêt, samedi 30 mars 2024.

A la recherche du printemps Saint-Benoît-la-Forêt Indre-et-Loire

Samedi

La forêt de St Benoit est le théâtre d’une étonnante disparition Le printemps qui s’est installé il y a peu, a disparu. Venez enquêter en famille, pour retrouver sa trace et comprendre ce qui a bien pu lui arriver. Une fois retrouvé, il vous livrera peut-être son plus grand secret.

La forêt de St Benoit est le théâtre d’une étonnante disparition Le printemps qui s’est installé il y a peu, a disparu. Venez enquêter en famille, pour retrouver sa trace et comprendre ce qui a bien pu lui arriver. Une fois retrouvé, il vous livrera peut-être son plus grand secret. Réservation obligatoire. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 15:30:00

fin : 2024-03-30

Saint-Benoît-la-Forêt 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@cpievaldeloire.org

L’événement A la recherche du printemps Saint-Benoît-la-Forêt a été mis à jour le 2024-03-01 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme