Cet évènement est passé Atelier adulte : Jeux d’écriture 4 boulevard Gambetta Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-09 14:30:00

fin : 2023-12-09 16:30:00 La bibliothèque municipale Joseph Roumanille à Saint-Rémy-de-Provence vous propose un atelier adulte dédié aux jeux d’écriture, un samedi par mois, de 14h30 à 16h30 !.

Vous aimez la littérature et l’écriture ? Participez aux ateliers jeux d’écriture organisés tous les mois par la bibliothèque municipale Joseph Roumanille à Saint-Rémy-de-Provence.

Cadavre exquis, haikus, histoires, etc., le ou les sujets des séances d’écriture sont dévoilés le jour J.



Atelier réservé aux adultes.

Gratuit sur réservation au 04 90 92 70 21 .

4 boulevard Gambetta Bibliothèque municipale Joseph Roumanille

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

