VISITE GUIDÉE DE PINET 13 Avenue du Picpoul Pinet, 15 février 2024, Pinet.

Pinet,Hérault

Blotti entre les garrigues et le bassin de Thau, au cœur du vignoble « Picpoul de Pinet », le village présente au travers de ses maisons vigneronnes, le bâti traditionnel des communes viticoles languedociennes que vous découvrirez en compagnie d’un guide-conférencier..

2024-02-15 14:00:00

13 Avenue du Picpoul

Pinet 34850 Hérault Occitanie



Nestled between the garrigues and the Thau basin, in the heart of the « Picpoul de Pinet » vineyard, the village presents, through its winegrowers’ houses, the traditional building of the Languedoc winegrowing communes.

Enclavado entre las garrigas y la cuenca del Thau, en el corazón del viñedo « Picpoul de Pinet », el pueblo presenta, a través de sus casas de viticultores, los edificios tradicionales de los pueblos vitícolas del Languedoc que descubrirá en compañía de un guía.

Das Dorf liegt zwischen den Garrigues und dem Thau-Becken im Herzen des Weinbaugebiets « Picpoul de Pinet » und zeigt mit seinen Winzerhäusern die traditionelle Bauweise der Weinbaugemeinden des Languedoc, die Sie in Begleitung eines Fremdenführers entdecken werden.

