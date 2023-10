Une irritation 111 rue de l’Olivier Marseille 5e Arrondissement, 29 mars 2024, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Théâtre Strapontin avec la pièce « Une irritation » – Cie Mémoire vive..

2024-03-29 20:30:00 fin : 2024-03-30 . EUR.

111 rue de l’Olivier Théâtre Strapontin

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Rendez-vous at Théâtre Strapontin with the play « Une irritation » – Cie Mémoire vive.

Únase a nosotros en el Théâtre Strapontin para « Une irritation » – Cie Mémoire vive.

Treffpunkt im Strapontin-Theater mit dem Stück « Une irritation » – Cie Mémoire vive.

Mise à jour le 2023-10-17 par Ville de Marseille