Repas dansant à Bégadan 11 route de Saint-Saturnin Bégadan, samedi 3 février 2024.

Bégadan Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:00:00

fin : 2024-02-03

Le comité des Fêtes organise un dîner dansant.

Au menu : apéritif ; soupe de légumes ; salade landaise ; sauce de porc et son riz ; fromage ; dessert ; café ; vin rouge et rosé.

Merci de ramener vos couverts, assiettes et verres.

Ambiance et animation assurées par DJ Dreams In Song.

Sur inscription jusqu’au 29 janvier.

11 route de Saint-Saturnin Foyer rural

Bégadan 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-12 par OT Médoc-Vignoble