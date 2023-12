L’Insoumise sur l’eau 360 Chemin de Peyrot Saint-André-de-Cubzac, 1 mai 2024, Saint-André-de-Cubzac.

Saint-André-de-Cubzac Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01

fin : 2024-10-13

Cécile et Thierry ont développé depuis peu un nouveau concept oenotouristique : L’Insoumise sur l’Eau….des dégustations, pique-niques et apéros au bord de la Dordogne, à côté des anciens chais historiques de la propriété.

Passez un moment convivial dans un écrin préservé et intimiste, au bord de la Dordogne.

Après avoir marché 5 minutes dans les vignes du Château l’Insoumise, laissez-vous surprendre par la tranquillité de la Dordogne pour déguster les vins.

3 options s’offrent à vous :

– Pass dégustation (12€/personne) : dégustation de 3 vins de la propriété en présence du viticulteur/trice.

– Apéro les pieds dans l’eau (17€/personne) : assiette de charcuterie/fromages, 1 bouteille de chai 45 au choix pour 2 personnes.

– Pique-nique chic (30€/personne) : repas pique-nique complet, 1 bouteille de chai 45 au choix pour 2 personnes..

EUR.

360 Chemin de Peyrot Château l’Insoumise

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-26 par Bourg Cubzaguais Tourisme