Wine & Sunset au Château Saincrit 555 Chemin du Peuy Saint-André-de-Cubzac Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-André-de-Cubzac Wine & Sunset au Château Saincrit 555 Chemin du Peuy Saint-André-de-Cubzac, 1 mai 2024, Saint-André-de-Cubzac. Saint-André-de-Cubzac Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 19:00:00

fin : 2024-10-13 21:30:00 Idéalement située au cœur du vignoble du Château, sur le passage du 45ème parallèle, la terrasse de la Licorne vous offre une vue panoramique sur les vignobles alentours et les méandres de la rivière.

Cet espace privé, ouvert uniquement sur réservation, vous invite à vivre des instants privilégiés en petite altitude, entre vin et nature.

L’occasion de renouer avec des choses simples, des gens que l’on aime, un coucher de soleil, un verre de vin…

A vous d’inventer vos “instants” la Licorne vous dédie sa terrasse ! – Réservez votre pique-nique au prix de 50 € pour 2 personnes (réservation soumise aux conditions météorologiques).

Panier avec des produits de saison : entrée, plat, dessert, verre et couvert compris.

Nombre de places limitées à 15 personnes.

A partir de 10 personnes, demander une cotation. – Accès à la Terrasse sans prestation : 5,00 €/personne..

555 Chemin du Peuy Château Saincrit

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine

