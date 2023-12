Vide grenier et marché aux fleurs à Pellegrue Halle Pellegrue, 1 mai 2024 08:00, Pellegrue.

Pellegrue,Gironde

Vide grenier (2€ le mètre à partir de 7h) et marché aux fleurs.

Sous la halle, autour de la halle et dans le village.

Restauration sur place et animations musicales..

2024-05-01 fin : 2024-05-01 18:00:00.

Halle

Halle
Pellegrue 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Flea market (2? a metre from 7am) and flower market.

Under the covered market, around the covered market and in the village.

On-site catering and musical entertainment.

Rastro (2? el metro a partir de las 7 h) y mercado de flores.

Bajo el mercado cubierto, alrededor del mercado cubierto y en el pueblo.

Restauración in situ y animación musical.

Vide grenier (2? pro Meter ab 7 Uhr) und Blumenmarkt.

In der Halle, um die Halle herum und im Dorf.

Verpflegung vor Ort und musikalische Unterhaltung.

