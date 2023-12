Vitishow 3 chemin du Bon Coin Lignan-de-Bordeaux, 1 novembre 2023 11:00, Lignan-de-Bordeaux.

Lignan-de-Bordeaux,Gironde

Revivez le travail du vigneron et suivez pas à pas le processus de vinification dans les années 1920 grâce au spectacle immersif son et lumière créé dans l’ancien chai du domaine. La visite sera suivie d’une dégustation dans la boutique avec une vue panoramique et plus de 200 références de vins de Bordeaux..

2023-11-01 fin : 2024-04-30 20:00:00. EUR.

3 chemin du Bon Coin Château de Seguin

Lignan-de-Bordeaux 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Relive the winemaker?s work and follow the winemaking process step by step in the 1920s, thanks to the immersive sound and light show created in the estate?s old wine storehouse. The visit will be followed by a tasting in the boutique, with its panoramic view and over 200 Bordeaux wine references.

Reviva el trabajo del enólogo y siga paso a paso el proceso de elaboración del vino en los años 20, gracias al espectáculo de luz y sonido envolvente creado en el antiguo almacén de vinos de la finca. La visita irá seguida de una degustación en la boutique, con sus vistas panorámicas y más de 200 vinos bordeleses diferentes.

Erleben Sie die Arbeit des Winzers und verfolgen Sie Schritt für Schritt den Weinherstellungsprozess in den 1920er Jahren mithilfe einer immersiven Ton- und Lichtshow, die im alten Weinkeller des Weinguts kreiert wurde. Im Anschluss an die Besichtigung folgt eine Weinprobe in der Boutique mit Panoramablick und über 200 verschiedenen Bordeaux-Weinen.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT de l’Entre-deux-Mers