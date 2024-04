Le P’tit mois de Mai qui nous plaît Stade Aillas, dimanche 5 mai 2024.

Le P’tit mois de Mai qui nous plaît Stade Aillas Gironde

Fêtez l’arrivée du printemps en beauté avec la 2ème édition du marché « Le P’tit mois de Mai qui nous plaît ». Au programme vide-grenier, exposition et démonstration d’artisans créateurs locaux, ateliers créatifs pour enfants et animation musicale avec un groupe de Butacada (percussions).

Buvette et restauration sur place. EUR.

Début : 2024-05-05 08:00:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

Stade Le Bourg

Aillas 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine ape.aillas@outlook.fr

L’événement Le P’tit mois de Mai qui nous plaît Aillas a été mis à jour le 2024-03-30 par OT de l’Entre-deux-Mers