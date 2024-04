Rencontres Musicales Solidaires Concert gospel Parc du Château Cadaujac, dimanche 5 mai 2024.

Rencontres Musicales Solidaires Concert gospel Parc du Château Cadaujac Gironde

Venez découvrir le gospel une expérience musicale inspirante et communicative, alliant voix puissantes et rythmes entraînants avec la chorale Gospel sur Garonne de St Macaire, groupe de choristes dirigé par Marylène Olivier et accompagné de musiciens professionnels. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 16:30:00

fin : 2024-05-05

Parc du Château CADAUJAC

Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine amadeacomite33@gmail.com

L’événement Rencontres Musicales Solidaires Concert gospel Cadaujac a été mis à jour le 2024-03-29 par OT Montesquieu