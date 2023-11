Repas omelette à l’aillet par le Comité des fêtes et d’animations de Saint-Philippe-du-Seignal Foyer polyvalent Saint-Philippe-du-Seignal, 1 mai 2024, Saint-Philippe-du-Seignal.

Saint-Philippe-du-Seignal,Gironde

Le Comité des Fêtes et d’animations vous convie à sa traditionnelle omelette à l’aillet.

Un repas complet vous sera proposé dont l’omelette est un des plats du menu.

Il convient d’apporter ses couverts complets. Pour la sauvegarde de notre planète, il ne sera pas distribué de gobelets et de tasses plastiques.

Paiement à l’inscription dans la limite des places disponibles.

Rendez-vous Foyer polyvalent à 12h..

2024-05-01 fin : 2024-05-01 . .

Foyer polyvalent

Saint-Philippe-du-Seignal 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Fêtes et d’animations invites you to its traditional omelette à l’aillet.

A full meal will be served, with the omelette as one of the main courses.

Please bring your own cutlery. To protect our planet, no plastic cups will be distributed.

Payment on registration, subject to availability.

Meet at Foyer polyvalent at 12pm.

El Comité des Fêtes et d’animations le invita a su tradicional tortilla à l’aillet.

Se servirá una comida completa, con la tortilla como uno de los platos del menú.

Por favor, traiga sus propios cubiertos. Para proteger nuestro planeta, no se distribuirán vasos de plástico.

Pago en el momento de la inscripción, sujeto a disponibilidad.

Punto de encuentro Foyer polyvalent a las 12h.

Das Comité des Fêtes et d’animations lädt Sie zu seinem traditionellen Knoblauch-Omelett ein.

Es wird Ihnen ein komplettes Essen angeboten, bei dem das Omelett einer der Menügänge ist.

Es ist ratsam, ein vollständiges Besteck mitzubringen. Um unseren Planeten zu schützen, werden keine Plastikbecher und -tassen verteilt.

Zahlung bei der Anmeldung im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Treffpunkt: Foyer polyvalent um 12 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT du Pays Foyen