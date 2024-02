2ème Brocante musicale La Musiquerie Médoc Gaillan-en-Médoc, mercredi 1 mai 2024.

2ème Brocante musicale La Musiquerie Médoc Gaillan-en-Médoc Gironde

La Musiquerie Médoc organise sa première brocante musicale.

Vous êtes un particulier et avez des instruments ou accessoires de musique à vendre, contactez nous pour réserver votre emplacement. L’accueil des exposants se fera de 7h30 à 9h.

(Tarifs variables suivant la superficie du stand et si adhérents ou non à l’association)

Vous êtes musicien ou voulez le devenir, vous trouverez peut-être votre bonheur lors de cette journée.

Les CD, vinyles et K7 ne sont pas concernés.

Manifestation maintenue sous réserve de météo favorable. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 09:00:00

fin : 2024-05-01 16:00:00

La Musiquerie Médoc 35 Route de Naujac

Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact.musiquerie@gmail.com

L’événement 2ème Brocante musicale Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2024-02-14 par OT Médoc-Vignoble