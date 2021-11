RÉVEILLONS-NOUS À RENNES, LE CADEAU DE NOËL DES TDN !

Réveillons-Nous à Rennes, ce beau temps fort hivernal revient du 26 au 30 décembre 2021, voire même un peu plus. De belles Tombées de l’année en retour !

Réveillons-Nous à Rennes, qui a marqué l’histoire des Tombées de la Nuit entre 2007 et 2012, devait déja réapparaître en 2020, comme une revanche sur l’année qui s’achevait. Mais la situation sanitaire nous l’avait interdit. Finalement, l’attente encore longue qui a succédé à cet hiver 2020, la convalescence qui a suivi et le retour à l’activité rendent la concrétisation de cette édition 2021 d’autant plus sensée, d’autant plus sensible. Elle vient conforter un certain optimisme croissant et, espérons-le, durable. Une bonne fois pour toutes, réveillons-nous !