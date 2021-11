NOEL À RENNES. UN CONTE DE CLARTÉ DU 26 AU 28 DÉCEMBRE

Les Tombées de la Nuit présentent Clarté David Monceau L’ampoule aux yeux d’or du 26 au 28 décembre 2021. Fiat lux à la Chapelle du Conservatoire !

La petite ampoule s’appelle Clarté. Elle veut aller à l’école, se rêve en étoile, en danseuse éblouie par la musique. Dans cette route qu’elle va suivre comme une étoile filante, elle se confrontera à ses parents, sa maîtresse, son professeur de danse, une voyante, et rencontrera la lune, la terre, un feu de signalisation et même un compteur électrique. Ce conte initiatique mêle les angles et les techniques. Le théâtre d’objet et la captation vidéo se déroulent dans un castelet de 2,50 mètres accueillant ampoules, objets éclairants et sources lumineuses. Pour le « live », une voix off et une partition musicale jouée en direct mêlent chansons, mélodies, climats, bruitages, vibrations…

Au milieu des dulcitone, thérémin, synthé et guitare, le fil conducteur de cette composition est un « celesta », instrument qui se situe entre le glockenspiel et le piano (ici, un prototype d’Auguste Victor Mustel datant de 1887). Conçue comme une BO de film, évoquant le travail de Danny Elfman pour Edward aux mains d’argent ou l’album Truelove’s Gutter de Richard Hawley, la musique de David Monceau et David Euverte mêle les timbres, les textures et les matières. Intermèdes musicaux, ballade contemplative et épisodes narratifs se succèdent tandis que les ampoules s’animent dans le petit théâtre de lumière.

Expérience sensitive et émotionnelle, entre dramaturgie et voyage abstrait, Clarté brille, scintille et nous embarque dans sa douce lumière.

BIOGRAPHIE Après un deug d’Arts Plastiques, le Conservatoire national de région de danse de Rennes et le Centre national de danse contemporaines d’Angers (Bouvier/Obadia), le Rennais David Monceau est interprète, depuis 1996, pour plusieurs compagnies de danse contemporaine : Emmanuelle Vo-Dinh, Julie Desprairies, Hermann Diephuis, Pierre Cotreau & Geisha Fontaine, Laura Scozzi, Jean Marc Heim, Christine le Berre, Patrick Le Doaré… Il est également auteur-compositeur pour Olyphant et compose pour le spectacle vivant et l’image, en France (avec Emmanuelle Vo-Dinh au CCN du Havre, le Théâtre des Opérations d’Eric Houguet, Rozenn Fournier et Camille Kerdellan, Gilles Baron, Pénélope Parrau, etc.) et à l’étranger : la Dame de Pic de Karine Ponties, Ayelen Parolin et Félicette Chazerand en Belgique, le Ballet de Moscou, Ivan Estegneev, Anna Abilikhina et Evgeny Kulagin en Russie, Stephano Ricci en Italie et la Lock Cie à Hong Kong. Arrangeur et réalisateur de l’album Accueil Transit de François Audrain, il partage la composition avec Henri Mezey et David Euverte de la pièce V39, pièces pour violiones, retraitements acoustiques et oiseaux de passage.

DISTRIBUTION David Monceau (conception et écriture des chansons), David Monceau et David Euverte (musique live), Alexandre Boulic (conception scénographique, lumière et film), David Monceau et Camille Kerdellant (dramaturgie et texte), Camille Kerdellant (voix off), May Monceau (graphisme des ampoules).