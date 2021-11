NOEL À RENNES. JE N’AI RIEN À VOUS DIRE LES 27 ET 28 DÉCEMBRE

Les Tombées de la Nuit présentent Je n’ai rien à vous dire Compagnie Mégastars les 27 et 28 décembre 2021. Rires, surprises et grand détournement à la Maison bleue.

Difficile de dévoiler les dessous d’un spectacle qui fonctionne sur la surprise… Disons simplement que Béatrice Chaumier, Antoine Millotet, Mathias Walhem et Sébastien Bacquias ont inventé le concept de la « LMI (Lecture Musicale Improvisée) » pour proposer une soirée « unique, surprenante et pas pareille, prônant l’instantanéité, le naturel, bref, l’improvisation dans son sens le plus noble. » À partir du texte d’un auteur choisi par l’organisateur, ces quatre-là, à qui rien ne fait peur, se lancent dans une lecture musicale improvisée. Évidemment, lorsqu’on est issu des 26000 Couverts, on se doute qu’il y aura rires, surprises et grands détournements.

Une série de coïncidences apparaissent puis se multiplient, changeant peu à peu notre rapport au texte et à sa lecture. Dans un joyeux tour de magie et une valse des secrets gênants, qui finira dans une apothéose balayant toutes les conventions de la lecture musicale, ces perturbations changent radicalement notre lien à la temporalité et à la réalité. En interrogeant, mine de rien, le statut du texte et le lien qui unit l’humain et la parole, en questionnant les fondements du triptyque « sujet qui parle, sujet qui écoute et langage lui-même », la pièce explore l’autonomisation symbolique de la langue écrite et sa brusque prise de pouvoir sur le réel.

Ce premier spectacle de la compagnie Mégastars, pétillant de finesse, de maîtrise et d’humour, joue avec les codes du théâtre, de la musique et avec les faux-semblants.

BIOGRAPHIE Sébastien Bacquias, Aymeric Descharrières, Olivier Dureuil et Florence Nicolle, artistes pluridisciplinaires issus de la compagnie des 26000 couverts (Dijon) chère aux Tombées de la Nuit, se retrouvent en juin 2015 pour une lecture musicale à voix haute à l’occasion de la remise des prix littéraires de la Société́ des Gens De Lettres. Titillée par cette forme particulière de la lecture musicale en public, il fonde en 2018 leur compagnie, Mégastars, sous la Présidence de Florence Dell’Accio et la trésorerie de Gaëtan Billier. Je n’ai rien à vous dire est leur premier spectacle, créé avec l’aide de Bernard Bacherot (auteur, conteur et animateur d’atelier d’écriture) pour les textes et le rôle, hors scène, d’un auteur fictif de romans et d’ouvrages poétiques qui n’aime pas les acteurs, et de Gabor Rassov (auteur, scénariste, comédien et metteur en scène) et Sarah Douhaire (mise en scène). La compagnie a, depuis, monté Ripailles! et Trash info radio, explorant encore l’univers de la lecture musicale, en jouant avec les codes du théâtre, de la musique et les faux-semblants.

DISTRIBUTION Avec Sébastien Bacquias (contrebasse), Aymeric Descharrières (saxophone), Olivier Dureuil et Florence Nicolle (comédiens) et Sarah Douhaire (regard extérieur), Bernard Bacherot (textes), Gabor Rassov (aide à la mise en scène).

Billetterie