NOEL À RENNES. FINIS TON ASSIETTE DU 28 AU 30 DÉCEMBRE !

Les Tombées de la Nuit présentent Finis ton assiette ! Thank you for coming (Belgique) du 28 au 30 décembre 2021. À la soupe à la Maison bleue !

Expérience audio-sensuelle à mi-chemin entre le banquet, le symposium, le voyage temporel et la pop philosophique, Finis ton assiette ! travaille encore dans la recherche d’une interactivité avec le spectateur et sur un goût prononcé pour l’irrévérence et la provocation. Le spectacle se penche sur la soupe, aliment universel et populaire, en se posant quelques questions essentielles : pourquoi qualifions-nous la chanson populaire de « soupe » ? Pourquoi le peuple réclame-t-il toujours du pain et non de la brioche ? Qui a croqué dans la madeleine de Proust ? Est-ce le rince-doigt qui fait les mains propres ? De quoi manger est-il le nom ?

Le dispositif place une quarantaine de spectateurs-convives sur des tables disposées en rond autour de la cuisine centrale, au milieu des odeurs de cèleri, des bruits de mastication et des larmes de pelures d’oignon, avec un croque-note électronique, du suffrage universel, des sculptures de mie de pain, des casques audio… À l’heure où l’alimentation occupe la scène médiatique (Top Chef, Un Dîner presque parfait), à l’heure où les nourritures sont des enjeux politiques, sanitaires ou religieux, Thank you for Coming met en place ce protocole de création originale qui interroge, au moyen d’un banquet, nos gestes, nos alliances et nos défaites. Et boucle ainsi son cycle avec cette authentique expérience théâtrale et gustative aussi maîtrisé que joyeusement impertinente !

BIOGRAPHIE Créée à Bruxelles en 2011 par la Suissesse Sara Selma Dolores (Amari), la compagnie Thank You For Coming répondait au besoin urgent de créer « tout de suite et maintenant » un premier spectacle gastronomique ». Ce fut Boudin & Chansons, duo de femmes aimant les hommes et le cochon (avec Anne-Fleur Inizan et Sara Selma Dolores), spectacle punk-javaféministe de rue musical, qui compte aujourd’hui plus de deux cent représentations en France, Belgique et Suisse. Interactivité avec le public, goût de l’irrévérence, recherche de la performance d’acteurs et passion pour une langue foisonnante, jargonnante, argotique et régionale : tels sont les fondements de cette compagnie qui mêle musique, chant d’opéra, marionnette, performance et improvisation. Fidèle à la figure bruxelloise du Zinneke (chien de rue, bâtard), Thank You For Coming se définit comme une « équipe de bâtards, fière de son identité métissée et proche du quidam ». Après Jean Jean Présentateur (solo de John-John Mossoux), Les Hôtesses (nouveau duo en improvisation, création 2015) et Les Ogres (création 2015), joué aux Tombées de la Nuit en 2018, la compagnie présente aujourd’hui Finis ton assiette ! (Création 2019), nouveau spectacle trash et gastronomique.

DISTRIBUTION Avec : Jérémie Mosseray (musique), Pascal Lazarus (acteur) et Blanche Tirtiaux (actrice)

Texte : Sara Selma Dolorès

Dramaturgie : Anne Festraets et Meryl Moens

Assistanat à la mise en scène : Anne Festraets et Olmo Missaglia

Production : Anne Festraets, Olmo Missaglia et Meryl Moens

Scénographie : Xavie rBergeron

Construction : Rudi Bovy et Zakarie Badi

Création musicale : Jérémie Mosseray

Graphisme : Aurélie Commerce

Regards avisés : Benoit Vreux-Dechambre, Caroline Godard, John- John Mossoux et Laurent de Sutter

Diffusion : Sasha Lampole avec l’aide d’Alexis Nys.

