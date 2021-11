NOEL À RENNES. LOTO 3000 DU 28 AU 30 DÉCEMBRE

Les Tombées de la Nuit présentent à Rennes Loto 3000 Collectif ès Loto détourné. Venez vous déjanter du 28 au 30 décembre Salle de la Cité !

La Série Populaire est née du désir de revisiter des évènements rassembleurs et ritualisés pour en faire des moments inventifs, dédiés à la danse. Après I Wanna dance with somebody (épisode 1) et Karaodance (épisode 2), chaque fois à travers des dispositifs diluant les codes et troublant les repères, Émilie Szikora, Jérémy Martinez et Sidonie Duret se sont donc intéressés au « loto » pour emmener le spectateur dans le mouvement. Ici, pas de grille-pain ni de mug à l’effigie de la Reine Elizabeth II… En intégrant à nouveau des complices amateurs à leur spectacle performance, les danseurs du collectif ÈS floutent peu à peu les frontières, créent un espace où, sans en avoir vraiment conscience, le spectateur devient acteur et performeur.

Ce loto dématérialisé, ce loto qui fait danser, ce loto carnaval, ce loto manifeste et déjanté, devient un point de rencontre pour la contamination physique et le plaisir d’être ensemble en mouvement. La rencontre joyeuse est l’objet artistique même de ce dispositif où le lien entre pratique et création se fait. Questionnant l’individu et le collectif, le solo et la masse, la prise de parole unique et la prise de parole collective, le spectacle ouvre de nouvelles perspectives à la danse contemporaine hors-murs, dans l’espace public. Avec un réel souci du plaisir et du jeu, un réel désir de créer des moments collectifs à travers la danse, cette épisode 3 va magnifier pendant trois jours de nouvelles retrouvailles à la Salle de la Cité.

BIOGRAPHIE Sidonie Duret, Jeremy Martinez et Émilie Szikora se sont rencontrés en 2009 au CNSMD de Lyon. En 2011, P’Lay’s, pièce pour trois interprètes et une mangeuse de chips, scelle la naissance du Collectif ÈS en exploration d’une écriture chorégraphique à trois. Avec Hippopotomonstrosesquippedaliophobie (2014), ils creusent encore l’idée du créateur-interprète et l’idée, fondatrice, que la création est l’opportunité de rassembler, d’œuvrer ensemble, de questionner le rapport à l’autre. La même année sort l’Épisode 1 de leur Série Populaire avec le bal de I wanna dance with somebody. En 2018, en résidence au CND de Lyon, il créé l’Épisode 2, Le Karaodance et sont artistes compagnons du Lux Scène Nationale de Valence. En 2019 viennent Première mondiale et Zéro quatre sept trois deux neuf zéro huit un quatre, commande de la Comédie de Clermont-Ferrand. La même année, artistes associés à la Rampe d’Echirolles pour une durée de trois ans, il lance l’Épisode 3, Loto 3000, nouvelle pièce aux formes hybrides, implicatives et engageantes pour le public.

DISTRIBUTION Création et conception : Collectif Ès

Interprétée et créée par : Adriano Coletta, Sidonie Duret, Martin Gil, Lauriane Madelaine, Jeremy Martinez, Alexander Miles, Emilie Szikora et un groupe de danseurs amateurs

Création sonore : Wilfrid Haberey

Scénographe : Simon Zerbib

Régie Générale : Pierre-Jean Heude

Production : Raphaëlle Gogny et le Collectif Ès.