NOEL À RENNES. BONS BAISERS DU 20 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER

Les Tombées de la Nuit présentent Bons baisers de Rennes - Postcards from elsewhere Marilyne Grimmer Rêves téléportatifs du 20 décembre au 3 janvier 2022. Des voyages intérieurs/extérieurs !

Depuis son enfance, l’artiste Marilyne Grimmer rêve de pouvoir se téléporter dans le temps ou dans l’espace, en un claquement de doigt. De là, elle a imaginé l’idée d’un voyage éclair… le temps d’une photo et créé Postcards from elsewhere, projet ludique et implicatif ouvrant les frontières de l’imaginaire au croisement d’une rue, depuis une cuisine ou un salon. Bons baisers de Rennes, partie rennaise de cette opération de téléportation, a débuté par une résidence en octobre, lors de laquelle l’artiste a proposé à une quinzaine de personnes accompagnées par l’association Les Petits Frères des Pauvres et des résidents de la maison de retraite – EHPA – résidence Surcouf, de voyager vers la destination de leurs rêves, le temps d’une photo. Pendant une semaine, de salon en salon, elle les a photographiés, a écouté leurs histoires, leurs souvenirs de voyage… En décembre, Marilyne Grimmer viendra remettre à chaque participant le résultat de ces entrevues, une carte postale de leur aventure extraordinaire avant de présenter ces clichés et témoignages au public lors d’une exposition dans les abribus de la ville.