NOEL À RENNES. PIANO SOLO MELAINE DALIBERT LE 27 DÉCEMBRE

Les Tombées de la Nuit présentent à Rennes Piano Solo Melaine Dalibert Piano véloce et volatile le 27 décembre 2021 à l’hôtel de Courcy. Hautement recommandé par Unidivers !

En tant qu’interprète, Melaine Dalibert s’est d’abord activement engagé dans la diffusion du répertoire contemporain, jouant des compositeurs comme Gérard Pesson, Giuliano d’Angiolini, Tom Johnson, Sébastien Roux, etc. Parallèlement, il mène depuis quinze ans un travail de composition, essentiellement centré sur le piano, entremêlant la radicalité de processus répétitifs et algorithmiques avec des influences beaucoup plus populaires. Empruntant à différentes sources sans jamais réduire son inspiration, assumant sans enjeu une certaine forme de classicisme, tout en refusant le confort de l’académisme, il mêle drones pianistiques, motifs répétitifs de la musique contemporaine, harmonies post-modernes, mélodies enchevêtrées et pop-songs hypnotiques. À côté de son travail discographique d’interprète, avec son enregistrement des œuvres pour piano d’Anastassis Philippakopoulos l’année dernière, il compte aujourd’hui cinq albums de ses compositions : Quatre pièces pour piano (2015), Ressac (2017), Musique pour le lever du jour (2018), Cheminant (2019) et Infinite ascent (2020).

Le clavier de Melaine Dalibert révèle des trésors d’inventions formelles et émotionnelles, une force novatrice aussi évidente que discrète, qui refuse la posture et s’abandonne au fil de méandres et de chausse-trappe, de trompe l’œil, de clair-obscur et de faux-fuyants. Les concerts en « piano solo » de ce mélodiste hors norme nous embarquent dans un voyage musical mélangeant relecture pop, répertoire contemporain et compositions, pour grand moment d’émotion.

BIOGRAPHIE Né en 1979, Melaine Dalibert est un pianiste, interprète et compositeur français qui mêle ses propres œuvres au répertoire contemporain. Il collabore régulièrement avec des musiciens comme Will Guthrie, Sylvain Chauveau, l’Ensemble 0, Joachim Florent, Manuel Adnot, Stéphane Garin ou son frère Elie Dalibert au sein du quartet Unicorn… et s’associe à des artistes lors d’expositions (Véra Molnar, François Morellet, Marcel Dinahet, Jacques Perconte). Il se produit dans des festivals français et internationaux (Newport contemporaries Music Series, festival Variations, la Route du Rock, Frim-Syd, Musica, Autres Mesures…), dans les centres d’art (Opéra de Rennes et de de Nancy, Collège des Bernardins, Lieu Unique, La Criée, Palais de Tokyo, Kunsthalle de Brême…) et compte aujourd’hui cinq albums de ses compositions : Quatre Pièces Pour Piano (2015), Ressac (2017), Musique pour le lever du jour (2018), Cheminant (2019), Infinite ascent (2020) et l’enregistrement des œuvres pour piano d’Anastassis Philippakopoulos (2020).