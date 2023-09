MARCHÉ DE PRODUCTEURS zone du gallon Chanac, 1 septembre 2023, Chanac.

Chanac,Lozère

Marché de producteurs locaux avec les légumes bio produits au bord du Lot sur la commune de Chanac, les fromages Saveurs Lozère, les bières de la Brasserie La Bestia, produits laitiers (yaourts, glaces), pain…..

2023-09-01 fin : 2023-09-01 19:00:00. EUR.

zone du gallon

Chanac 48230 Lozère Occitanie



Local producers’ market with organic vegetables produced on the banks of the Lot in the commune of Chanac, Saveurs Lozère cheeses, beers from the Brasserie La Bestia, dairy products (yoghurts, ice cream), bread….

Mercado de productores locales con verduras ecológicas cultivadas a orillas del Lot en Chanac, quesos Saveurs Lozère, cerveza de la Brasserie La Bestia, productos lácteos (yogures, helados), pan….

Lokaler Bauernmarkt mit Biogemüse, das am Ufer des Lot in der Gemeinde Chanac angebaut wird, Käse von Saveurs Lozère, Biere der Brasserie La Bestia, Milchprodukte (Joghurt, Eis), Brot…..

