FAIRE FLEURIR – COLLECTIF HINTERLAND / NICOLAS FAYOL 33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières, 3 mai 2024, Florac Trois Rivières.

Florac Trois Rivières,Lozère

Faire fleurir met en présence un danseur, des cailloux, deux musiciens et tout un climat d’ombres et de lumières dans un espace terriblement réduit en hauteur.

Assis tout autour de cette caverne de voiles sans parois, le public observe une inclinais….

33 Avenue Jean Monestier

Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie



Faire fleurir features a dancer, pebbles, two musicians and a whole atmosphere of light and shadow in a space that?s terribly small in height.

Seated all around this cavern of wall-less veils, the audience observes an inclination towards…

Faire fleurir reúne a una bailarina, guijarros, dos músicos y toda una atmósfera de luces y sombras en un espacio terriblemente pequeño en altura.

Sentado alrededor de esta caverna de velas sin paredes, el público observa una inclinación del techo….

Faire fleurir bringt einen Tänzer, Steine, zwei Musiker und ein ganzes Klima aus Licht und Schatten in einem schrecklich kleinen Raum zusammen.

Das Publikum sitzt rund um diese Höhle aus wandlosen Segeln und beobachtet eine Schräglage…

