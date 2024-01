LOZÉRIENNE CYCLO Banassac-Canilhac, samedi 4 mai 2024.

LOZÉRIENNE CYCLO Banassac-Canilhac Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-05

La Lozérienne Cyclo a été créée en 2005 et c’est en Lozère, comme son nom l’indique, que cette épreuve cyclosportive prend place, plus précisément au village de la Canourgue, également appelé « la petite Venise de Lozère ».

Le départ cette année se f…

La Lozérienne Cyclo a été créée en 2005 et c’est en Lozère, comme son nom l’indique, que cette épreuve cyclosportive prend place, plus précisément au village de la Canourgue, également appelé « la petite Venise de Lozère ».

Le départ cette année se fera sur la place de l’église Saint-Médard à Banassac.

En rando ou en chrono, vous aurez la chance de partir à la découverte des trésors cachés de Lozère, dans un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. L’Aubrac, les Gorges du Tarn, la Vallée du Lot, la Margeride, les Grands Causses… tel est le menu de la Lozérienne Cyclo.

Venez vous mesurer aux autres coureurs et tentez de décrocher la première place grâce à la formule chrono ! Pour les adeptes de la balade, la formule rando est faite pour vous puisque vous aurez le temps de découvrir (ou redécouvrir) la Lozère en toute sérénité. La Lozérienne Cyclo proposera cette année encore un parcours Gravel pour ceux qui veulent découvrir les beaux sentiers de la région !

La Lozérienne Cyclo s’adresse à tous les passionnés et permet à chacun de réaliser la course à son niveau. En compétition ou en rando, les participants pourront profiter à leurs rythmes. Ils auront aussi le choix entre différents itinéraires.

Renseignements et inscriptions sur leur site internet!

EUR.

Place de l’église Saint-Médard

Banassac-Canilhac 48500 Lozère Occitanie inscription@lvorganisation.com



L’événement LOZÉRIENNE CYCLO Banassac-Canilhac a été mis à jour le 2024-01-10 par 48 – OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn